Силовикам доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення - РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання Ради, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
“Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами та створити умови для залучення громадського контролю щодо виконання цього рішення”, - сказав секретар РНБО.
Також МВС, Нацполіції, Національній гвардії та СБУ було доручено вжити додаткових заходів щодо зміцнення громадської безпеки та протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку, додали у прес-службі Ради.
О.Турчинов також зазначив, що керівництво Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях повинно вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій.
Нагадаємо, РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств.