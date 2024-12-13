Сильных морозов в ближайшее время не будет - синоптик
Киев • УНН
В Украине ожидается кратковременное похолодание до -12° ночью 13-14 декабря. С 15 декабря прогнозируется потепление до +2-5° с мокрым снегом и гололедом.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что похолодание в Украине являются кратковременными и в ближайшее время ожидается лишь потепление, пишет УНН.
Детали
Ночью с 13 на 14 декабря будет самая низкая температура -7-12 градусов. Самая низкая температура ожидается на Винницкой, Тернопольской областях, там она может достичь до -14.
Днем температура будет -2-6 градусов.
Но, по словам Диденко, с 15 декабря в Украине ожидается потепление, поэтому в понедельник, вторник и среду будет +2-5 градусов.
Увеличится облачность, появятся осадки в виде мокрого снега, поэтому соответственно ситуация на дорогах и тротуарах усложнится.
«Кратковременное похолодание связано с циклоном, который вызывал осадки на территории Украины, его вытеснил антициклон западного происхождения. Это мощная область повышенного атмосферного давления, которая обычно сопровождается сухой погодой. И к нам он пришел с воздухом арктического происхождения, что является абсолютно нормальным для зимней погоды»,- отметила эксперт.
15-16 декабря ожидаются снегопады и гололед
Напомним
В Украине 13 декабря ожидается резкое похолодание с морозами до -8° и сильными порывами ветра до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности, на дорогах гололедица.