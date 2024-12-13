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Сильных морозов в ближайшее время не будет - синоптик

Сильных морозов в ближайшее время не будет - синоптик

Киев  •  УНН

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В Украине ожидается кратковременное похолодание до -12° ночью 13-14 декабря. С 15 декабря прогнозируется потепление до +2-5° с мокрым снегом и гололедом.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что похолодание в Украине являются кратковременными и в ближайшее время ожидается лишь потепление, пишет УНН.

Детали

Ночью с 13 на 14 декабря будет самая низкая температура -7-12 градусов. Самая низкая температура ожидается на  Винницкой, Тернопольской областях, там она может достичь до -14. 

Днем температура будет -2-6 градусов. 

Но, по словам Диденко, с 15 декабря в Украине ожидается потепление, поэтому в понедельник, вторник и среду будет +2-5 градусов. 

Увеличится облачность, появятся осадки в виде мокрого снега, поэтому соответственно ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. 

«Кратковременное похолодание связано с циклоном, который вызывал осадки на территории Украины, его вытеснил антициклон западного происхождения. Это мощная область повышенного атмосферного давления, которая обычно сопровождается сухой погодой. И к нам он пришел с воздухом арктического происхождения, что является абсолютно нормальным для зимней погоды»,- отметила эксперт.

15-16 декабря ожидаются снегопады и гололед 

Напомним 

В Украине 13 декабря ожидается резкое похолодание с морозами до -8° и сильными порывами ветра до 20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности, на дорогах гололедица.

Алина Волянская

Алина Волянская

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