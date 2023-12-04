Силы ПВО уничтожили 18 вражеских дронов и авиационную ракету

11 альпинистов погибли во время извержения вулкана в Индонезии

Одиннадцать альпинистов погибли в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, а трое уцелевших были найдены рядом с телами погибших. Власти объявили тревогу и установили 3-километровую зону отчуждения.