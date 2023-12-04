Силы ПВО уничтожили 18 вражеских дронов и авиационную ракету
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 18 вражеских беспилотников и одну ракету Х-59 во время ночных атак со стороны Крыма и Херсонской области.
Япония начинает предоставлять украинцам статус приравненных к беженцам
Япония начала новую программу, которая признает некоторых эвакуированных, в том числе украинцев, беженцами, предлагая им языковые уроки, помощь в организации быта и финансовую поддержку.
Вооруженные Силы уничтожили два мотовездехода Desertcross на левобережье Херсонщины
Украинские военные уничтожили два российских квадроцикла Desertcross китайского производства в Херсонской области с помощью гранат, сброшенных с беспилотника возле села Крынки.
4 декабря: Международный день гепарда, День банков
Международный день гепарда отмечается 4 декабря с целью повышения осведомленности о быстром сокращении популяции гепардов, которых в Африке осталось всего 7000 особей. Также, 4 декабря отмечается Международный день банковского дела и начинается Неделя права в Украине.
11 альпинистов погибли во время извержения вулкана в Индонезии
Одиннадцать альпинистов погибли в результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, а трое уцелевших были найдены рядом с телами погибших. Власти объявили тревогу и установили 3-километровую зону отчуждения.
На пляжах Гоа создали зоны с запретом селфи
На пляжах Гоа создают зоны для селфи и безопасные зоны для купания, чтобы повысить безопасность из-за наплыва туристов, а специальное агентство следит за соблюдением условий.
Тысячи активистов против климатических изменений провели марш протеста в Брюсселе
Тысячи людей прошли маршем в Брюсселе, требуя срочных действий против изменения климата после завершения COP28, критикуя европейские усилия как недостаточные.
Биткоин взлетел до $40 000
Цена биткоина достигла $40 000 впервые с мая 2022 года на фоне подъема криптовалютного рынка, вызванного ослаблением инфляционных ожиданий в США и ростом интереса со стороны институциональных инвесторов.
Мексиканка погибла в результате нападения акулы на побережье Тихого океана
Мексиканка умерла от потери крови после того, как акула укусила ее за ногу, когда она плавала возле плавучей детской площадки у побережья в Мелаке; власти закрыли близлежащие пляжи в качестве меры предосторожности.
Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря
Неуловимый космический самолет X-37B американских военных отложил свой следующий запуск на три дня. Судя по ракете, на которой он ездит, секретный космический корабль, вероятно, стартует дальше, чем когда-либо прежде.