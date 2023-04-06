Силы обороны отбили более 20 атак противника на четырех направлениях - Генштаб

Цитата

«Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 20 атак захватчиков. Самые интенсивные боевые действия продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются жестокие бои.

«В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Подразделения сил обороны отбили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, находящихся в районе боевого столкновения, среди них: Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Шумы Донецкой области», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где было отражено 13 вражеских атак. В то же время, обстрелам подверглись Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.

Дополнение

В Бахмуте Донецкой области продолжаются бои в городской застройке.