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Силы обороны уничтожают россиян на подступах к Авдеевскому коксохиму

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 13:25  •  11787 просмотра

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Украинские войска успешно защищают Авдеевский коксохимический завод, отбивая российские атаки и нанося потери на подступах к нему. Британская разведка сообщает о небольших успехах россиян, достигнутых дорогой ценой.

Украинские военные уничтожают российских оккупантов на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Конечно, Авдеевский коксохимический завод - это очень лакомая цель, потому что стратегически захват его теоретически может дать путь к захвату и окружению всей Авдеевки. Но пока коксохим держится и враг уничтожается на подступах к заводу. Очень непросто там продвигаться, территория вся простреливается и вся контролируется 

- рассказал Лазуткин.

Дополнение

В новом отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании отмечает, что российские войска продвинулись на северной части фронта в рамках попытки окружить Авдеевку Донецкой области. Однако это небольшое продвижение стоило россиянам тысяч потерь.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Сили оборони нищать росіян на підступах до Авдіївського коксохіму
Defense forces destroy Russians on the outskirts of Avdiivka Coke Plant
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Силы обороны уничтожают россиян на подступах к Авдеевскому коксохиму

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