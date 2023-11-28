Силы обороны уничтожают россиян на подступах к Авдеевскому коксохиму

Украинские военные уничтожают российских оккупантов на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Конечно, Авдеевский коксохимический завод - это очень лакомая цель, потому что стратегически захват его теоретически может дать путь к захвату и окружению всей Авдеевки. Но пока коксохим держится и враг уничтожается на подступах к заводу. Очень непросто там продвигаться, территория вся простреливается и вся контролируется - рассказал Лазуткин.

Дополнение

В новом отчете на основе разведданных Минобороны Великобритании отмечает, что российские войска продвинулись на северной части фронта в рамках попытки окружить Авдеевку Донецкой области. Однако это небольшое продвижение стоило россиянам тысяч потерь.