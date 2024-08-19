Силы обороны продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе Крынок - ОУВ «Таврия»

На Левобережье Днепра украинские подразделения продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе села Крынки немного северо-западнее на островах. Об этом сообщил представитель ОУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.

По сравнению с прошлой неделей интенсивность боевых действий снижается, если говорить о Запорожской области, то есть об Ореховском и Гуляйпольском направлениях, то там третий день ноль боевых столкновений. То что касается штурмов россиян на земле сегодня с начала суток до 16:00 не зафиксировано наступательных попыток противника - сказал Лиховой.

По его словам, в зоне ответственности ОУВ «Таврия» единственная активность последние два дня происходит только на Приднепровском направлении.

У нас единственная активность в последние два дня предыдущие происходила только на Приднепровском направлении, то есть на Левобережье Днепра, где наши подразделения продолжают удерживать плацдармы, в частности в районе села Крынки немного северо-западнее на островах. Там происходят небольшие попытки противника атаковать пехотными подразделениями численностью до отделения без бронетехники. Одна противник успеха не имеет, потерь позиций не допущено - рассказал Лиховой.

В то же время он подчеркнул, что ноль боевых столкновений не означает какое-то затишье на фронте.

Но при этом всем, чтобы не складывалось ложное впечатление, что ноль боевых столкновений означает какое-то затишье на фронте, ни этого нет. Активно работает вражеская авиация, враг наносит удары управляемыми авиабомбами. За сегодня их сброшено уже шесть в нашей операционной зоне. В частности, работают ракетные войска - сказал Лиховой.

Лиховій про плацдарм на лівому березі Дніпра біля Кринок: там відбувається чимало подій