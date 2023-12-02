На севере от Авдеевки оккупантам продвигаться не дают - спикер 47 ОМБр

На Авдеевском направлении ситуация стабильно сложная. Однако украинские военные держат оборону, не дают россиянам продвигаться на севере от Авдеевки. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Ситуация на данный момент стабильно сложная. Наши военнослужащие держат оборону, не дают врагу продвигаться на севере от Авдеевки. Много обстрелов сейчас, погода также влияет. Вот уже практически сутки непрерывно идут дожди, это затрудняет передвижение тяжелой техники - рассказал Лазуткин.

По его словам, в среднем ежесуточно до сотни военнослужащих рф украинские военные уничтожают и по несколько единиц тяжелой техники.

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Российские оккупанты очень активно, но безуспешно пытаются попасть на территорию Авдеевского коксохимического завода. Завод контролируют ВСУ, сообщили в Генштабе.