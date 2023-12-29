Силы обороны нанесли 19 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб

Латвиец не смог вылететь из Вильнюсского аэропорта из-за нашивки пвк "вагнер"

В аэропорту Вильнюса латвийца оштрафовали и арестовали за нашивку ЧВК "Вагнера", несмотря на то, что он не имел при себе никаких опасных предметов.