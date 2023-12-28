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Генштаб: украинские защитники отбили 42 атаки врага

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 20:31  •  9962 просмотра

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В 42 боевых столкновениях украинские военные отбили многочисленные атаки противника, есть жертвы среди мирного населения и повреждения инфраструктуры.

42 боевых столкновения произошло в течение суток на украинском фронте. В частности, оккупанты атаковали позиции украинских военных на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом в вечерней сводке сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

В течение суток произошло 42 боевых столкновения. Враг нанес 2 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 33 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, больницы и другая гражданская инфраструктура.

- говорится в сводке от Генштаба ВСУ.

Детали

По данным Генштаба ВСУ 12 атак врага украинские защитники отбили в районе Синьковки Харьковской области - на Купянском направлении.

Еще три атаки наши защитники отбили на Бахмутском направлении. Там противник пытался прорвать оборону вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Военные ВСУ отбили утраченную позицию на Авдеевском направлении28 декабрь 2023, 20:01 • 14501 просмотр

На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался идти в наступление 11 раз. Россияне атаковали восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак пытались осуществить при поддержке авиации в районах Первомайского и Невельского.

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На Марьинском направлении Силы обороны отбили две атаки захватчиков возле Марьинки и Новомихайловки.

Еще две попытки наступления украинские защитники пресекли на Запорожском направлении. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Роботино и южнее Новодаровки. Впрочем, без успеха.

Кроме того, по данным  Генштаба ВСУ россияне до сих пор не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, получил достойный отпор и с потерями отступил.

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Дополнительно

В то же время, авиация Сил обороны нанесла 17 ответных ударов по позициям врага и 2  - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Удачно отработали и подразделения ракетных войск. Они поразили в четверг 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийские средства и 2 склада боеприпасов противника.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Генштаб: українські захисники відбили 42 атаки ворога
General Staff: Ukrainian defenders repelled 42 enemy attacks
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Генштаб: украинские защитники отбили 42 атаки врага

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