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Силы обороны нанесли 11 авиаударов по российским войскам

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 06:17  •  14416 просмотра

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Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по российским войскам, поразив личный состав, технику и зенитную установку, а ракетные войска нанесли удары по многочисленным объектам противника, включая склады с боеприпасами и радиолокационную станцию

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по российским войскам и технике, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника

- сообщили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск, как сообщается, поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов, 1 радиолокационную станции и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения, российские войска на Авдеевском направлении безуспешно пытались наступать возле Степного, Новокалиново, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского, Силы обороны отбили 20 атак.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сили оборони завдали 11 авіаударів по російських військах
Defense forces carry out 11 air strikes on Russian troops
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Силы обороны нанесли 11 авиаударов по российским войскам

Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по российским войскам, поразив личный состав, технику и зенитную установку, а ракетные войска нанесли удары по многочисленным объектам противника, включая склады с боеприпасами и радиолокационную станцию.

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