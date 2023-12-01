Силы обороны нанесли 11 авиаударов по российским войскам
Киев • УНН
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по российским войскам, поразив личный состав, технику и зенитную установку, а ракетные войска нанесли удары по многочисленным объектам противника, включая склады с боеприпасами и радиолокационную станцию
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по российским войскам и технике, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, пишет УНН.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника
Подразделения ракетных войск, как сообщается, поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 зенитно-ракетных комплексов, 2 склада боеприпасов, 1 радиолокационную станции и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним
На фронте за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновения, российские войска на Авдеевском направлении безуспешно пытались наступать возле Степного, Новокалиново, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского, Силы обороны отбили 20 атак.
Силы обороны нанесли 11 авиаударов по российским войскам
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по российским войскам, поразив личный состав, технику и зенитную установку, а ракетные войска нанесли удары по многочисленным объектам противника, включая склады с боеприпасами и радиолокационную станцию.
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