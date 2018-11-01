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Швеция и Украина проводят дискуссии по кибербезопасности на фоне предвыборной гонки

Швеция и Украина проводят дискуссии по кибербезопасности на фоне предвыборной гонки

Киев  •  УНН

 • 13894 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Страна лидер в сфере развития и использования ИТ-технологий, Швеция, в которой только что прошли выборы в парламент, теперь помогает Украине подготовиться к президентским выборам, в частности, в сфере кибербезопасности. Об этом в комментарии УНН рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине, господин Мартин Хагстрьом.

На вопрос о том, планирует ли Швеция помогать Украине противодействовать киберугрозам, которые могут возникнуть на фоне президентских выборов, посол ответил, что "дискуссии уже ведутся".

"Мы только лишь в сентябре, сами провели выборы, и мы провели большую работу в Швеции перед нашими выборами. В настоящее время ведутся дискуссии между нашими специалистами и украинскими специалистами", - отметил дипломат.

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По его словам, в ходе дискуссий шведская сторона делится, в частности, опытом работы, проведенной шведским правительством по подготовке к выборам в стране.

"Также в этом обсуждении очень много сфер, где мы можем учиться друг у друга, поскольку Украина и Швеция - это страны, которые постоянно находятся под различными вызовами ИТ-безопасности. Я думаю, что это действительно такая сфера, где много вещей для обмена опытом. У нас есть свежий опыт того, как все работает, когда дело доходит до выборов ", - отметил Хагстрьом.

В то же время посол рассказал, что несмотря на технологические достижения и прогрессивный подход, в Швеции во время голосования все еще используют бумажные бюллетени.

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"Мы привязаны к публикации бумажных бюллетеней на выборах, поскольку было решено, что пока достаточно надежным является переход на ИТ-решения, когда речь идет о выборах. Вы (Украина - ред.) со своей стороны должны решать учитывая собственную ситуацию, но я думаю, мы очень рады будем обсуждать это и обмениваться опытом .... Как уже было сказано, уже существуют дискуссии, и в Швеции есть особые уполномоченные, которые сейчас имеют контакты с украинскими коллегами. Посмотрим, что из этого получится", - подытожил он.

Как сообщал УНН, сегодня есть все основания полагать, что российское руководство будет пытаться повлиять на ход выборов в Украине через кибернетическое и информационное пространство. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

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