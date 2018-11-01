Швеція та Україна проводять дискусії з кібербезпеки на тлі виборчих перегонів

На питання про те, чи планує Швеція допомагати Україні протидіяти кіберзагрозам, які можуть виникнути на тлі президентських перегонів, посол відповів, що "дискусії уже ведуться".



"Ми щойно, лише у вересні, самі мали вибори, і ми провели велику роботу у Швеції перед нашими виборами. В даний час ведуться дискусії між нашими фахівцями та українськими фахівцями", - зазначив дипломат.



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За його словами, в ході дискусій шведська сторона ділиться, зокрема, досвідом щодо роботи, проведеної шведським урядом щодо підготовки до виборів в країні.



"Також у цьому обговоренні є дуже багато сфер, де ми можемо навчатися один у одного, оскільки Україна та Швеція - це країни, які постійно перебувають під різними викликами ІТ-безпеки. Я думаю, що це дійсно така сфера, де є багато речей для обміну досвідом. У нас є свіжий досвід того, як все працює, коли справа доходить до виборів", - зазначив Хагстрьом.



Водночас посол розповів, що попри технологічні досягнення і прогресивний підхід, у Швеції під час голосування все ще використовують паперові бюлетені.



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"Ми прив'язані до публікації паперових бюлетенів на виборах, оскільки було вирішено, що наразі достатньо надійним є перехід на ІТ-рішення, коли мова йде про вибори. Ви (Україна - ред.) зі свого боку повинні вирішувати з огляду на власну ситуацію, але я думаю, ми дуже раді будемо обговорювати це та обмінюватися досвідом.... Як вже було сказано, вже існують дискусії, і в Швеції є особливі уповноваженні, які наразі мають контакти з українськими колегами. Побачимо, що з цього вийде", - підсумував він.



Як повідомляв УНН, на сьогодні є всі підстави вважати, що російське керівництво намагатиметься вплинути на перебіг виборів в Україні через кібернетичний та інформаційний простори. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.



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