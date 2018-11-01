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Швеція та Україна проводять дискусії з кібербезпеки на тлі виборчих перегонів

Швеція та Україна проводять дискусії з кібербезпеки на тлі виборчих перегонів

Київ • УНН

 • 13895 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Країна-лідер у сфері розвитку та використання ІТ-технологій, Швеція, в якій щойно пройшли вибори до парламенту, тепер допомагає Україні підготуватись до президентських виборів, зокрема, у сфері кібербезпеки. Про це в коментарі УНН розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні, пан Мартін Хагстрьом.

На питання про те, чи планує Швеція допомагати Україні протидіяти кіберзагрозам, які можуть виникнути на тлі президентських перегонів, посол відповів, що "дискусії уже ведуться".

"Ми щойно, лише у вересні, самі мали вибори, і ми провели велику роботу у Швеції перед нашими виборами. В даний час ведуться дискусії між нашими фахівцями та українськими фахівцями", - зазначив дипломат.

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За його словами, в ході дискусій шведська сторона ділиться, зокрема, досвідом щодо роботи, проведеної шведським урядом щодо підготовки до виборів в країні.

"Також у цьому обговоренні є дуже багато сфер, де ми можемо навчатися один у одного, оскільки Україна та Швеція - це країни, які постійно перебувають під різними викликами ІТ-безпеки. Я думаю, що це дійсно така сфера, де є багато речей для обміну досвідом. У нас є свіжий досвід того, як все працює, коли справа доходить до виборів", - зазначив Хагстрьом.

Водночас посол розповів, що попри технологічні досягнення і прогресивний підхід, у Швеції під час голосування все ще використовують паперові бюлетені.

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"Ми прив'язані до публікації паперових бюлетенів на виборах, оскільки було вирішено, що наразі достатньо надійним є перехід на ІТ-рішення, коли мова йде про вибори. Ви (Україна - ред.) зі свого боку повинні вирішувати з огляду на власну ситуацію, але я думаю, ми дуже раді будемо обговорювати це та обмінюватися досвідом.... Як вже було сказано, вже існують дискусії, і в Швеції є особливі уповноваженні, які наразі мають контакти з українськими колегами. Побачимо, що з цього вийде", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, на сьогодні є всі підстави вважати, що російське керівництво намагатиметься вплинути на перебіг виборів в Україні через кібернетичний та інформаційний простори. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час засідання Національного координаційного центру кібербезпеки. 

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