Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился на саммите НАТО со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстромом. Обсудили вопросы вступления в ЕС и НАТО и вклад Швеции в противовоздушную оборону Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Я встретился со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстромом на саммите НАТО, который стал первым для Швеции после вступления в Альянс. Я благодарен за твердую поддержку Швецией пути Украины к членству в ЕС и НАТО. Швеция станет еще одним сильным голосом в поддержку членства Украины - заявил Кулеба.

По словам Кулебы, они во время встречи сосредоточились на вопросах вклада Швеции в противовоздушную оборону Украины, поддержки вступления в ЕС и двустороннего сотрудничества.

Учитывая председательство Стокгольма в Совете министров Северных стран глава МИД Украины подчеркнул важность формата NB8-Украина.

Кулеба встретился с Боррелем: обсудили ускорение поставок ПВО и помощь ЕС в восстановлении Украины