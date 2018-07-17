Шварценеггер назвал Трампа "вареной макарониной"

"Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. На это было неловко смотреть. Вы стояли там, как маленькая вареная макаронина. Я всё спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи. Вы президент США, вы не должны так делать. Что с вам не так? Куда подевались сильные слова, сила Рональда Рейгана?", - говорит Шварценеггер на видео.



Напомним, после пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки на американского президента Дональда Трампа обрушилась волна критики.



16 июля президент США Трамп провел переговоры с президентом России Путиным в Хельсинки. Переговоры президентов продолжались более двух часов.

President @realDonaldTrump, remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G