Шварценеггер назвав Трампа "вареною макарониною"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня УНН. Відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер і колишній губернатор штату Каліфорнія від Республіканської партії обрушився з жорсткою критикою на президента США Дональда Трампа після його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він написав у своєму мікроблогу Twitter, передає УНН.
"Президент Трамп, я тільки що бачив вашу прес-конференцію з президентом Путіним. На це було ніяково дивитися. Ви стояли там, як маленька варена макаронина. Я все питав себе, коли ж ви вже попросите у нього автограф або зробите з ним селфі. Ви президент США, ви не повинні так робити. Що з вам не так? Куди поділися сильні слова, сила Рональда Рейгана?", - каже Шварценеггер на відео.
Нагадаємо, після прес-конференції за підсумками саміту з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі на американського президента Дональда Трампа обрушилася хвиля критики.
16 липня президент США Трамп провів переговори з президентом Росії Путіним в Гельсінкі. Переговори президентів тривали понад дві години.
President @realDonaldTrump , remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G- Arnold (@Schwarzenegger) 16 липня 2018 р