Шварценеггер назвав Трампа "вареною макарониною"

"Президент Трамп, я тільки що бачив вашу прес-конференцію з президентом Путіним. На це було ніяково дивитися. Ви стояли там, як маленька варена макаронина. Я все питав себе, коли ж ви вже попросите у нього автограф або зробите з ним селфі. Ви президент США, ви не повинні так робити. Що з вам не так? Куди поділися сильні слова, сила Рональда Рейгана?", - каже Шварценеггер на відео.



Нагадаємо, після прес-конференції за підсумками саміту з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі на американського президента Дональда Трампа обрушилася хвиля критики.



16 липня президент США Трамп провів переговори з президентом Росії Путіним в Гельсінкі. Переговори президентів тривали понад дві години.

President @realDonaldTrump , remember, America first. pic.twitter.com/JDEm2rR50G