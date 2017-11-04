Штрафной Кривцова принес БК "БИПА" победу над действующим чемпионом Украины

На большой перерыв коллективы ушли с преимуществом в 5 очков в пользу одесситов, которую киевлянам удалось нивелировать в следующей 10-минутке.

Судьба встречи решилась на последних секундах. При цифрах на табло 63:63 защитник сборной Украины и “Будивельника” Руслан Отверченко ошибся в попытке дальнего броска. Александр Месяц сфолил на Игорю Кривцову при борьбе за подбор. Кривцов реализовал 1 из 2-х штрафных — данного показателя хватило для победы хозяев 64:63.

Стоит отметить, что у “Будивельника” 5 побед при 2 поражениях, одесситы имеют 4 победы и 2 проигрыша.