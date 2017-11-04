Штрафний Кривцова приніс БК "БІПА" перемогу над чинним чемпіоном України

На велику перерву колективи пішли за переваги в 5 очок на користь одеситів, яку киянам вдалося нівелювати в наступній 10-хвилинці. Доля зустрічі вирішилася на останніх секундах. При цифрах на табло 63:63 захисник збірної України та “Будівельника” Руслан Отверченко схибив у спробі дальнього кидка. Олександр Місяць сфолив на Ігорі Кривцові при боротьбі за підбирання. Кривцов реалізував 1 із 2-х штрафних — даного показника вистачило для перемоги господарів 64:63.

Варто відзначити, що у “Будівельника” 5 перемог при 2 поразках, одесити мають 4 перемоги і 2 програші.