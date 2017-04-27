Штормовое предупреждение из-за лавин объявили на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 апреля. УНН. Через угрозы снежных лавин в Закарпатье объявили штормовое предупреждение, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии.
Так, 27-28 апреля в высокогорье восточной части Закарпатской области будет удерживаться III (значительный) уровень лавинной опасности.
В то же время, в течение ближайших суток по Закарпатской области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью 8...13°, днем 17...22°, в горах местами ночью 5...7°, днем 9...14° тепла.
Потепление до 18...23° вместе с дождями и местами с грозами синоптики прогнозируют на 28-29 апреля.
Напомним, по всей Украине, кроме восточных областей, ожидается сильный ветер. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях и в Житомирской области пройдут дожди, местами с грозами.