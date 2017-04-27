Штормове попередження через снігові лавини оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 27 квітня. УНН. Через загрози снігових лавин на Закарпатті оголосили штормове попередження, передає УНН з посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.
Так, 27-28 квітня у високогір′ї східної частини Закарпатської області буде утримуватися III (значний) рівень лавинної небезпеки.
Водночас, протягом найближчої доби по Закарпатській області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі 8...13°, вдень 17...22°, у горах місцями вночі 5...7°, вдень 9...14° тепла.
Потепління до 18...23° разом з дощами та місцями з грозами синоптики прогнозують на 28-29 квітня.
Нагадаємо, в Україні, окрім східних областей, очікується сильний вітер. У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише в західних областях та в Житомирській області пройдуть дощі, місцями з грозами.