Шторм в Турции унес жизни двух человек, десять получили ранения

В Турции из-за шторма погибли 2 человека и получили ранения 10 человек, в том числе 4 военнослужащих, официально сообщил МЧС Турции (AFAD), передает УНН.

По данным главного управления метеорологии страны, желтые и оранжевые предупреждения были объявлены для 76 городов Турции.

После сильного дождя и шторма в районе Чынарджик на берегу Мраморного моря вода вышла из берегов, море "слилось с сушей". Море также затопило район Гемлик в провинции Бурса.

В Измире прошли сильные дожди и штормы, в двух районах море вышло из берегов. Согласно прогнозу главного управления метеорологии, вероятность повторного подъема моря мала, вода вскоре начнет отступать.