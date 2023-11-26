Шторм в Крыму вызвал наводнения, отключение электроэнергии и эвакуацию

У Крыму шторм вызвал подтопление населенных пунктов, также много жилых домов остаются обесточены, пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Из-за непогоды полностью перекрыта трасса Саки - Евпатория. Представители оккупационных властей власти сообщают, что из домов в Евпатории эвакуированы 150 человек. 100 - размещены в гостиницах, 50 - у родственников. В поселке Героевское из-за шторма 40 домов заблокированы.

Кроме того того, в Крыму из-за непогоды без электричества остаются 40 тысяч человек. В городе Саки перебит газопровод и около 70 квартир остались без газа. У Севастополе же многочисленные порывы на линиях электропередачи.

Крымский телеграм-канал "Крымский ветер" пишет, что в Бахчисарае, Раздольненском и Черноморском районах наблюдаются перебои с электроснабжением. Ветер рвет провода, на них падают деревья.