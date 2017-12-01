Штаб АТО: подразделения ВСУ улучшили тактическое положение на донецком направлении

"Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины на донецком направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В штабе АТО подчеркнули, что ВСУ строго придерживаются минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями.

Напомним, за сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения.