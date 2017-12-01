Штаб АТО: підрозділи ЗСУ покращили тактичне положення на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Окремі підрозділи Збройних сил України на донецькому напрямку покращили тактичне положення, при цьому українські військові суворо дотримуються мінських домовленостей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр АТО.
"Окремі підрозділи Збройних сил України на донецькому напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
У штабі АТО наголосили, що ЗСУ суворо дотримуються мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями.
Нагадаємо, за добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення.