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Штаб АТО: підрозділи ЗСУ покращили тактичне положення на донецькому напрямку

Київ • УНН

 • 16668 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Окремі підрозділи Збройних сил України на донецькому напрямку покращили тактичне положення, при цьому українські військові суворо дотримуються мінських домовленостей. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр АТО.

"Окремі підрозділи Збройних сил України на донецькому напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО наголосили, що ЗСУ суворо дотримуються мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями.

Нагадаємо, за добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення.

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