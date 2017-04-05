Штаб АТО: 5 военнослужащих ВСУ получили ранения

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68023 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108733 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166677 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122275 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120060 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114356 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105458 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107331 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103785 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157605 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штаб АТО: 5 военнослужащих ВСУ получили ранения

Штаб АТО: 5 военнослужащих ВСУ получили ранения

Киев  •  УНН

 • 8457 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 54 раза обстреляли позиции украинских военных. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-слуба штаба АТО.

“Ситуация в районе проведения АТО обостряется. Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения режима „Тишины“ не соблюдают”, — говорится в сообщении.

За минувшие сутки зафиксировано 54 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Горячее вчера было вблизи Мариуполя. Здесь, из минометов калибра 82мм, враг накрывал огнем защитников Красногоровки и Широкино. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Павлополем и Водяного. Позиции под Марьинкой обстреливал из гранатометов, а в сторону морских пехотинцев в Гнутово открывал огонь из пулеметов. Из вооружения БМП противник бил по позициям морпехов в районе Водного и Широкино. Вблизи Новотроицкого активно действовал вражеский снайпер.

Кроме того вчера, во Марьинка, состоялось боевое столкновение с ДРГ противника. Произошло это, когда группа боевиков пыталась приблизиться к нашим позициям. Скрытое движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия после чего противник отошел.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитниках Авдеевки. С гранатометов — по опорным пунктам вблизи Луганского, Опитного, Песков и Невельского. С крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь в сторону наших воинов под Каменкой, опытно, Верхнеторецком Шахта Бутовка и песка. В районах Опитного и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, зафиксировано наименьшее количество обстрелов. Здесь, со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам вблизи Крымского, а из стрелкового оружия открывал огонь в сторону наших позиций в районе населенного пункта Лобачево.

За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

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