Штаб АТО: 5 военнослужащих ВСУ получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 54 раза обстреляли позиции украинских военных. Пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-слуба штаба АТО.
“Ситуация в районе проведения АТО обостряется. Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения режима „Тишины“ не соблюдают”, — говорится в сообщении.
За минувшие сутки зафиксировано 54 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Горячее вчера было вблизи Мариуполя. Здесь, из минометов калибра 82мм, враг накрывал огнем защитников Красногоровки и Широкино. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Павлополем и Водяного. Позиции под Марьинкой обстреливал из гранатометов, а в сторону морских пехотинцев в Гнутово открывал огонь из пулеметов. Из вооружения БМП противник бил по позициям морпехов в районе Водного и Широкино. Вблизи Новотроицкого активно действовал вражеский снайпер.
Кроме того вчера, во Марьинка, состоялось боевое столкновение с ДРГ противника. Произошло это, когда группа боевиков пыталась приблизиться к нашим позициям. Скрытое движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия после чего противник отошел.
На Донецком направлении, из минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник бил по защитниках Авдеевки. С гранатометов — по опорным пунктам вблизи Луганского, Опитного, Песков и Невельского. С крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь в сторону наших воинов под Каменкой, опытно, Верхнеторецком Шахта Бутовка и песка. В районах Опитного и Троицкого активизировались вражеские снайперы.
На Луганском направлении, зафиксировано наименьшее количество обстрелов. Здесь, со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам вблизи Крымского, а из стрелкового оружия открывал огонь в сторону наших позиций в районе населенного пункта Лобачево.
За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.