Шпажиста Никишина избран лучшим спортсменом месяца в Украине

Высоко отмеченным было выступление украинских фехтовальщиков на чемпионате мира в китайском Уси. Бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях шпажистов Богдана Никишина и Романа Свичкаря стали высшим достижением в олимпийских видах программ наших спортсменов в июле.

Отмечается, что члены Комиссии сделали непростой выбор, и после детального анализа и консультаций с Национальной федерацией фехтования Украины, тренерским штабом сборной Украины по фехтованию было принято решение признать лучшим спортсменом месяца Никишина.

Отметим, для шпажиста это первая индивидуальная медаль чемпионата мира. Накануне опытный спортсмен завоевал “бронзу” на чемпионате Европы в городе Нови-Сад (Сербия). Также по итогам общего зачета Кубка мира украинец занял второе место мирового рейтинга Международной федерации фехтования.

Добавим, что для Никишина это второе высокое признание НОК. Впервые звание лучшего спортсмена месяца он был удостоен в июне-2016.