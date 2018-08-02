Шпажиста Нікішина обрано кращим спортсменом місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України підбила підсумки виступів українців в липня та назвала ім’я кращого спортсмена місяця, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Високо відзначеним був виступ українських фехтувальників на чемпіонаті світу в китайському Усі. Бронзові медалі в індивідуальних змаганнях шпажистів Богдана Нікішина та Романа Свічкаря стали найвищим досягненням в олімпійських видах програм наших спортсменів у липні.
Зазначається, що члени Комісії зробили непростий вибір, і після детального аналізу та консультацій з Національною федерації фехтування України, тренерським штабом збірної України з фехтування було ухвалено рішення визнати найкращим спортсменом місяця Нікішина.
Відзначимо, для шпажиста це перша індивідуальна медаль чемпіонату світу. Напередодні досвідчений спортсмен здобув “бронзу” на чемпіонаті Європи в місті Новий Сад (Сербія). Також за підсумками загального заліку Кубка світу українець посів другу сходинку світового рейтингу Міжнародної федерації фехтування.
Додамо, що для Нікішина це друге високе визнання НОК. Вперше звання найкращого спортсмена місяця він був удостоєний у червні-2016.