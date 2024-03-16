Шотландский город Норт Бервик назвали лучшим для жизни в Британии

Шотландский город Норт Бервик впервые признан лучшим местом для жизни в Великобритании по версии The Sunday Times, передает УНН.

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Описывая Норт-Бервик, Sunday Times отметил: "Он был выбран из-за сочетания замечательной главной улицы, замечательной школы, под открытым небом и семейных домов".

Судьи были впечатлены легким сообщением с Эдинбургом и тем, как жизнь вращается вокруг двух городских пляжей, а также большим количеством мероприятий, доступных независимо от вашего возраста.

Они также подчеркнули главную улицу города и многочисленные независимые магазины как признак положительного влияния, которое малый бизнес может оказать на общество.

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