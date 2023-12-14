Шольц не стал рассказывать о встрече с Орбаном, но убежден, что Будапешт должен снять вето на переговоры о вступлении Украины
Киев • УНН
Канцлер Олаф Шольц отказался разглашать детали своего завтрака с премьер-министром Виктором Орбаном
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался сообщить, как прошел завтрак с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими лидерами, заявив, что эти переговоры должны оставаться конфиденциальными. Тем не менее Шольц подчеркнул свое убеждение, что Орбан должен отказаться от вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Как отмечает The Guardian, Шольц сказал, что он "абсолютно уверен", что расширение является "необходимой дискуссией здесь, в Европе".
"Для нас важно, чтобы мы сейчас установили курс, который будет продвигать процесс вступления здесь, в Европе, и чтобы это также было поддержано странами", - сказал канцлер, добавив, что это также касается переговоров с Молдовой и странами Западных Балкан.
"Мы должны достичь прогресса в процессах вступления, которые у нас есть. (...) Это решение Европейского Союза, что мы готовы к обсуждению расширения с западнобалканскими государствами, обсуждению с Молдовой, Украиной и Грузией", - цитирует Шольца The Guardian.
Переходя к не менее сложным переговорам по бюджету ЕС, Шольц, который только что заключил бюджетное соглашение в Германии в среду после недель сложных переговоров, пошутил, что "я знаю свой путь" в переговорах по бюджету. По его словам, ЕС должен экономить деньги и не может принимать решения об "очень больших дополнительных расходах", но должен обеспечить оборонную помощь Украине.
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.
Шольц не стал рассказывать о встрече с Орбаном, но убежден, что Будапешт должен снять вето на переговоры о вступлении Украины
Канцлер Олаф Шольц отказался разглашать детали своего завтрака с премьер-министром Виктором Орбаном.
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