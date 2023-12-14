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Шольц не стал рассказывать о встрече с Орбаном, но убежден, что Будапешт должен снять вето на переговоры о вступлении Украины

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 15:55  •  24635 просмотра

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Канцлер Олаф Шольц отказался разглашать детали своего завтрака с премьер-министром Виктором Орбаном

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался сообщить, как прошел завтрак с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими лидерами, заявив, что эти переговоры должны оставаться конфиденциальными. Тем не менее Шольц подчеркнул свое убеждение, что Орбан должен отказаться от вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Как отмечает The Guardian, Шольц сказал, что он "абсолютно уверен", что расширение является "необходимой дискуссией здесь, в Европе".

"Для нас важно, чтобы мы сейчас установили курс, который будет продвигать процесс вступления здесь, в Европе, и чтобы это также было поддержано странами", - сказал канцлер, добавив, что это также касается переговоров с Молдовой и странами Западных Балкан.

"Мы должны достичь прогресса в процессах вступления, которые у нас есть. (...) Это решение Европейского Союза, что мы готовы к обсуждению расширения с западнобалканскими государствами, обсуждению с Молдовой, Украиной и Грузией", - цитирует Шольца The Guardian.

Переходя к не менее сложным переговорам по бюджету ЕС, Шольц, который только что заключил бюджетное соглашение в Германии в среду после недель сложных переговоров, пошутил, что "я знаю свой путь" в переговорах по бюджету. По его словам, ЕС должен экономить деньги и не может принимать решения об "очень больших дополнительных расходах", но должен обеспечить оборонную помощь Украине.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Шольц не став розповідати про зустріч з Орбаном, але переконаний, що Будапешт має зняти вето на переговори про вступ України
Scholz did not talk about his meeting with Orban, but is convinced that Budapest should lift its veto on Ukraine's accession talks
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Шольц не стал рассказывать о встрече с Орбаном, но убежден, что Будапешт должен снять вето на переговоры о вступлении Украины

Канцлер Олаф Шольц отказался разглашать детали своего завтрака с премьер-министром Виктором Орбаном.

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