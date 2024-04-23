Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономно потреблять электроэнергию, а промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания. Об этом он сказал во время заседания правительства, передает УНН.

"Уже несколько дней подряд фиксируем дефицит мощности в энергосистеме, который покрываем с помощью наших европейских партнеров. Энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро осуществлять ремонты", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что как и в начале полномасштабной войны, нужно сплотиться, чтобы быть устойчивыми.

"Призываю украинцев к бережливости, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. А промышленность - максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Из-за дефицита в энергосистеме Украина уже второй день подряд привлекает аварийную помощь от международных партнеров.

Укрэнерго сообщало сегодня, что с 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности.