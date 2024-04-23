Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания
Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали
США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters
Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко
Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины
Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам
Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании
Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив
Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой
Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи
Популярные
Актеры хитового фильма ужасов "Ведьма из Блэр" требуют справедливой компенсации от компании-дистрибьютора
Восстановление за счет ВСУ
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке
россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пик, а промышленность - максимизировать импорт и использовать альтернативные источники из-за дефицита электроэнергии в системе.
Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали
В почтовом отправлении из Израиля в Украину, замаскированном под пищевые банки, одесские таможенники обнаружили коллекцию из 2131 монет 85 стран мира, датированных от 1842 до 2020-х годов. В скрытой нумизматической коллекции обнаружены также памятные рубли непризнанного Приднестровья.
США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters
Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, включая транспортные средства, боеприпасы, зенитные и противотанковые боеприпасы и другое оружие для немедленного использования на поле боя.
Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко
Кабинет министров Украины уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны и Татьяну Лактионову с должности заместителя председателя Национальной социальной службы.
Украина привлечет еще 115 миллионов евро от международных партнеров на поддержку бизнеса на медицины
Украина привлечет 115 миллионов евро от европейских институтов на восстановление системы здравоохранения и поддержку малого и среднего бизнеса.
Штурмовали Марьинку и Угледар: сообщено о подозрении 5 боевикам
Пятерым боевикам, которые штурмовали украинские позиции в Марьинке и Угледаре, Служба безопасности Украины объявила о подозрении, им грозит пожизненное заключение.
Украина рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем ПВО для Николаевщины: Зеленский встретился с министром предпринимательства Дании
Президент Зеленский обсудил потребности Украины в противовоздушной обороне с министром предпринимательства Дании. Киев рассчитывает на помощь в поиске дополнительных систем противовоздушной обороны для Николаевской области.
Оккупанты назначают директорами школ в ТОТ лаборантов и дворников - Спротив
Оккупанты назначают директорами учебных заведений на временно оккупированных территориях неквалифицированный персонал вроде лаборантов и уборщиков из-за нехватки квалифицированных педагогов, желающих работать в них.
Депутаты ВР рассмотрят законопроект, который причисляет нефть и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой
Законопроект планирует отнести нефть, нефтепродукты и газовый конденсат к подакцизным товарам с нулевой ставкой акцизного налога, а также включить некоторые растворители к подакцизным товарам со ставкой 245 евро за 1000 литров.
Продолжают стирать идентичность украинских детей в оккупации: омбудсмен отреагировал на принуждение студентов заливать окопные свечи
российские оккупанты заставляют украинских студентов делать окопные свечи для своей армии, стирая их идентичность и нарушая международное гуманитарное право.