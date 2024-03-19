Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга санкционную политику против рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом санкционную политику против россии. Также Люксембург готов присоединиться к воплощению седьмого пункта Формулы мира Президента Украины, где говорится о наказании россии за совершенные преступления. Об этом сообщил Шмыгаль, передает УНН.

"Важные переговоры с Премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом. Ценим вклад в поддержку Украины и нашей евроинтеграции. Люксембург также выразил заинтересованность в реконструкции Криворожского района Днепропетровской области - мощного индустриального центра нашего государства", - написал Шмыгаль.

Шмыгаль поблагодарил Люксембург за военное сотрудничество, а также за адвокацию макрофинансовой помощи в прошлом году и за содействие одобрению программы Ukraine Facility в этом году.

"Кроме того, Люксембург готов присоединиться к воплощению седьмого пункта Формулы мира Президента Украины, где говорится о наказании россии за совершенные преступления. Особое внимание акцентировали на санкционной политике. Наша общая задача - перекрыть россии все пути финансирования агрессивной войны", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что в Люксембурге хранится более 6 млрд евро ресурсов рф.

"Один из ключевых вопросов - это конфискация замороженных российских активов. По предварительным данным, в Люксембурге хранится более 6 млрд евро ресурсов рф. Наша принципиальная позиция - эти средства должны работать на Украину уже сейчас.

Для нас важно, чтобы все российские замороженные суверенные активы пошли для устойчивости и восстановления Украины", - написал Шмыгаль.

Дополнение

Украинский премьер Денис Шмыгаль обсудил с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом конфискацию российских активов и восстановление Украины.