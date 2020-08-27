Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США участие американских инвесторов в приватизации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Заместитель госсекретаря США Стивен Биген и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Киеве обсудили тему торгово-экономического сотрудничества и участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Денис Шмыгаль и Стивен Биген затронули тему торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами. Глава украинского правительства подчеркнул, что участие американских инвесторов в приватизации украинских государственных предприятий может помочь укреплению двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
По словам Дениса Шмыгаля, приватизация неэффективных предприятий даст новый толчок для развития двусторонних отношений, рабочие места и положительно скажется на экономике.
"Продажа гостиницы "Днепр" стал для инвесторов сигналом, что Украина верна принципам честных и прозрачных торгов. Поэтому приглашаем американских инвесторов также присоединиться к аукционам", - сказал Денис Шмыгаль.
Премьер-министр также выразил благодарность США за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, предоставление важной военной помощи, а также введение санкций против Российской Федерации.
Также Денис Шмыгаль поблагодарил США за поддержку в противостоянии распространению COVID-19 и отметил важность совместных и скоординированных действий Украины и США перед угрозой второй волны.
"Пандемия коронавируса стала вызовом для всего мира. Украине удалось в марте преодолеть панику и умеренно пройти первую волну заболевания. Сейчас мы должны предотвратить новые вспышки и не допустить перезагрузки системы здравоохранения", - отметил Премьер-министр.
Указано, что со своей стороны Стивен Биген заверил Дениса Шмыгаля, что Соединенные Штаты поддерживают правительство в производстве реформ, которые укрепляют демократические институты и улучшают бизнес-климат. Заместитель госсекретаря добавил, что США привержены укреплению прогресса Украины в ее интеграции в ЕС и НАТО.
Напомним, заместитель госсекретаря США встретился со Шмыгалем, они говорили о реформах.