Шкрум подробности нового общественного договора, который инициировала Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Инициативная группа из почти сотни экспертов из разных областей, конституциалистив и философов завершает формирование концепции нового общественного договора, с инициативой которого выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Об этом заявила одна из участниц группы, народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум, передает УНН.
По ее словам, дальше проект представят украинском на всеобщее обсуждение и доработку. После этого - этап внесения общественных предложений на специальном портале в вики-режиме, как было, например, Конституции Исландии и законам во многих европейских странах.
Такими образом, к созданию проекта общественного договора будут наконец привлечены не политики или олигархи, а украинцы, которые сами для себя утвердят правила игры.
"Общественный договор - это новые правила, по которым будет развиваться в ближайшем будущем Украина. Конституция же является дорожной картой для реализации общественного договора. Важно, что к разработке этого договора и народной Конституции присоединились не только сторонники Юлии Тимошенко, но и ее ярые критики ", - отметила Алена Шкрум.
Политик рассказала о ряде новых конституционных позиций, которые будут предложены гражданам на обсуждение и доработку. В частности, по ее словам, предлагается введение прямого влияния граждан и гражданского общества на процессы в стране - через новую организацию, такую, как Национальная ассамблея самоуправления.
Алена Шкрум отметила, что на сегодня разрабатывается концепция, когда такой орган - нас, будет формироваться путем делегирования по одному представителю от каждой общины, будет иметь свой исполнительный орган 50-100 человек, а общее собрание проходить не реже одного раза в год.
Как уточнила политик, состав будет избираться по пропорциональной избирательной системе открытых региональных списков в два тура.
"Мы предлагаем снизить проходной барьер до 2%, чтобы открыть путь в парламент молодым политическим силам и новому воздуху. Во втором туре две партии-лидеры будут бороться за простое большинство в парламенте. Победитель получает 50% + 1 мандат для формирования правительства. И одна партия ответственная за состояние дел в стране, и имеет полный мандат на реализацию своей политики. При этом партии, не вошедшие в коалицию, должны иметь широкие полномочия контроля власти ", - объяснила Шкрум.
Народный депутат также обратила внимание: "Важно, что исполнительную ветвь власти возглавит лидер победившей партии, самостоятельно формирует правительство. К тому же, каждое министерство и ведомство в составе общественный экспертный совет, который определяет стратегию развития отрасли. Только так можно ввести быстрые эффективные изменения ".
Не менее важные изменения предусмотрены в области судопроизводства. По словам депутата от "Батькивщины", эксперты правовой рабочей группы ставили себе целью, чтобы судебная ветвь власти была полностью независимой от других ветвей, не только на бумаге, но и фактически.
"В судах первой инстанции будут действовать суды присяжных. Мировые судьи и судьи первой инстанции местных судов избираются гражданами. Судьи апелляционных и кассационных судов будут назначаться из судей низшей инстанции, в которых отсутствуют претензии к их деятельности. А контроль добродетели судей всех уровней выполнять Палата чести юристов Украины ", - рассказала Алена Шкрум.
Она также добавила, что общественный договор вступит в силу после его принятия на всенародном референдуме вместе с новой Конституцией. Дополнения и изменения в договор, признания его утратившим силу возможны только способом, которым он создан: инициативная группа, всенародное обсуждение, персональное присоединение граждан Украины, подытожила парламентарий.