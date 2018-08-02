Шкрум подробности нового общественного договора, который инициировала Тимошенко

По ее словам, дальше проект представят украинском на всеобщее обсуждение и доработку. После этого - этап внесения общественных предложений на специальном портале в вики-режиме, как было, например, Конституции Исландии и законам во многих европейских странах.

Такими образом, к созданию проекта общественного договора будут наконец привлечены не политики или олигархи, а украинцы, которые сами для себя утвердят правила игры.

"Общественный договор - это новые правила, по которым будет развиваться в ближайшем будущем Украина. Конституция же является дорожной картой для реализации общественного договора. Важно, что к разработке этого договора и народной Конституции присоединились не только сторонники Юлии Тимошенко, но и ее ярые критики ", - отметила Алена Шкрум.

Политик рассказала о ряде новых конституционных позиций, которые будут предложены гражданам на обсуждение и доработку. В частности, по ее словам, предлагается введение прямого влияния граждан и гражданского общества на процессы в стране - через новую организацию, такую, как Национальная ассамблея самоуправления.

Алена Шкрум отметила, что на сегодня разрабатывается концепция, когда такой орган - нас, будет формироваться путем делегирования по одному представителю от каждой общины, будет иметь свой исполнительный орган 50-100 человек, а общее собрание проходить не реже одного раза в год.

Как уточнила политик, состав будет избираться по пропорциональной избирательной системе открытых региональных списков в два тура.

"Мы предлагаем снизить проходной барьер до 2%, чтобы открыть путь в парламент молодым политическим силам и новому воздуху. Во втором туре две партии-лидеры будут бороться за простое большинство в парламенте. Победитель получает 50% + 1 мандат для формирования правительства. И одна партия ответственная за состояние дел в стране, и имеет полный мандат на реализацию своей политики. При этом партии, не вошедшие в коалицию, должны иметь широкие полномочия контроля власти ", - объяснила Шкрум.

Народный депутат также обратила внимание: "Важно, что исполнительную ветвь власти возглавит лидер победившей партии, самостоятельно формирует правительство. К тому же, каждое министерство и ведомство в составе общественный экспертный совет, который определяет стратегию развития отрасли. Только так можно ввести быстрые эффективные изменения ".

Не менее важные изменения предусмотрены в области судопроизводства. По словам депутата от "Батькивщины", эксперты правовой рабочей группы ставили себе целью, чтобы судебная ветвь власти была полностью независимой от других ветвей, не только на бумаге, но и фактически.

"В судах первой инстанции будут действовать суды присяжных. Мировые судьи и судьи первой инстанции местных судов избираются гражданами. Судьи апелляционных и кассационных судов будут назначаться из судей низшей инстанции, в которых отсутствуют претензии к их деятельности. А контроль добродетели судей всех уровней выполнять Палата чести юристов Украины ", - рассказала Алена Шкрум.

Она также добавила, что общественный договор вступит в силу после его принятия на всенародном референдуме вместе с новой Конституцией. Дополнения и изменения в договор, признания его утратившим силу возможны только способом, которым он создан: инициативная группа, всенародное обсуждение, персональное присоединение граждан Украины, подытожила парламентарий.