Школы курска и 9 районов области переходят на дистанционное обучение

Школы курска, курчатова и еще восьми районов переведут на дистанционное обучение из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Глава региона алексей смирнов объявил, что в курске и девяти других районах курской области введут дистанционное обучение из-за угрозы безопасности. Следовательно, на онлайн-формат перейдут школы в самом курске, белевском, великосолдатском, глушковском, кореневском, льговском, рыльском, суджанском и хомутовском районах.

По информации, дистанционное обучение также введут в курчатове, где расположена курская АЭС.

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