Школы курска и 9 районов области переходят на дистанционное обучение
Киев • УНН
Из-за ситуации с безопасностью школы курска, курчатова и еще 8 районов курской области переводят на дистанционное обучение.
Школы курска, курчатова и еще восьми районов переведут на дистанционное обучение из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Глава региона алексей смирнов объявил, что в курске и девяти других районах курской области введут дистанционное обучение из-за угрозы безопасности. Следовательно, на онлайн-формат перейдут школы в самом курске, белевском, великосолдатском, глушковском, кореневском, льговском, рыльском, суджанском и хомутовском районах.
По информации, дистанционное обучение также введут в курчатове, где расположена курская АЭС.
У рф евакуювали понад 70 тисяч мешканців прикордонних районів курської області 10 августа 2024, 17:34 • 34954 просмотра