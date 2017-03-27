Шесть человек погибли в результате схода оползня в Кыргызстане

Согласно с данными МЧС Кыргызстана, погибли муж с женой, три дочери и сын.

26 марта поисковые работы были временно приостановлены в связи с угрозой схода оползня. С момента приостановления поисковых работ на участке Топ-Жангак 3 раза сходили оползни.

"С родственниками Э.О. достигнута договоренность, что работы по поиску тел членов погибшей семьи будут начаты после того, как земляные массы перестанут двигаться по склону. На данный момент угроза схода оползня сохраняется", – отметили в ведомстве.

Указано, что 26 марта 2017 года ночью в селе Ничке-Сай на участке Топ-Жангак произошел оползень, приблизительный размер, которого составил 800 м в длину, 70 м в ширину, высотой 8 м, длина протяженности оползня составило 120 м. Оползень накрыл один жилой дом, в котором находилась семья из 6 человек (глава семьи, жена и 4 детей).

Напомним, жертвами обвала на мусорном полигоне в Эфиопии стали более 100 человек.