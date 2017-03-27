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Шестеро людей загинули в результаті зсуву грунту в Киргизстані

Шестеро людей загинули в результаті зсуву грунту в Киргизстані

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Сім'я з шести людей загинула в результаті зсуву грунту в Узгені в Киргизстані, передає УНН з посиланням на K-News.

Згідно з даними МНС Киргизстану, загинули чоловік з дружиною, три дочки і син.

26 березня пошукові роботи були тимчасово припинені у зв'язку з загрозою зсуву. З моменту призупинення пошукових робіт на ділянці Топ-Жангак 3 рази сходили зсуви.

"З родичами Е.О. досягнута домовленість, що роботи з пошуку тіл членів загиблої сім'ї будуть розпочаті після того, як земляні маси перестануть рухатися по схилу. Наразі загроза зсуву грунту зберігається", - зазначили у відомстві.

Вказано, що 26 березня 2017 року вночі в селі Ничке-Сай на ділянці Топ-Жангак стався зсув, приблизний розмір якого становив 800 м в довжину, 70 м в ширину, висота - 8 м, довжина протяжності зсуву становила 120 м. Зсув накрив один житловий будинок, в якому перебувала сім'я з 6 людей (глава сім'ї, дружина і 4 дітей).

Нагадаємо, жертвами обвалу на сміттєвому полігоні в Ефіопії стали понад 100 осіб.

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