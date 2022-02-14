Шампанское с добавлением экстази: 1 человек погиб, 8 в тяжелом состоянии из-за употребления алкоголя в Германии

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Один человек умер и еще восемь были госпитализированы в тяжелом состоянии после того, как они распили шампанское с добавлением экстази в баре в Баварии, заявила в понедельник немецкая прокуратура. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.