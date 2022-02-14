Шампанское с добавлением экстази: 1 человек погиб, 8 в тяжелом состоянии из-за употребления алкоголя в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Один человек умер и еще восемь были госпитализированы в тяжелом состоянии после того, как они распили шампанское с добавлением экстази в баре в Баварии, заявила в понедельник немецкая прокуратура. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.
Детали
Погибшему мужчине было 52 года, а остальным от 33 до 52 лет, сообщила полиция немецкому информационному агентству dpa.
"В нем были вещи, которых обычно нет в шампанском, - заявил старший прокурор Герд Шефер. - Он имел токсический, ядовитый эффект".
Шефер сказал, что токсикологические тесты показали, что ядовитое вещество "в значительной концентрации" в шампанском было экстазе, но пока неясно, как наркотик попал в бутылку.
Полиция сообщила, что инцидент произошел в субботу вечером в баварском городе Вайден, вскоре после того, как группа людей заказала и распила одну бутылку шампанского. Когда полиция прибыла в бар, они обнаружили людей с судорогами, которые лежали на полу, восемь из них пришлось госпитализировать.
52-летний мужчина умер вскоре после госпитализации. Вскрытие должно быть проведено в ближайшее время, сообщает dpa.
Одна из госпитализированных жертв смогла вернуться домой в понедельник, а полиция смогла допросить некоторых других, которые еще находились в больнице.
Шефер сообщил, что есть подозрение в убийстве по неосторожности, но не похоже, что отравление было целенаправленным.