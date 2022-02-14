Шампанське з додаванням екстазі: 1 особа загинула, 8 в тяжкому стані через вживання алкоголю в Німеччині

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Одна людина померла і ще вісім було госпіталізовано у тяжкому стані після того, як вони розпили шампанське з додаванням екстазі в барі в Баварії, заявила в понеділок німецька прокуратура. Про це УНН пише з посиланням на dpa.