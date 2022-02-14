Шампанське з додаванням екстазі: 1 особа загинула, 8 в тяжкому стані через вживання алкоголю в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Одна людина померла і ще вісім було госпіталізовано у тяжкому стані після того, як вони розпили шампанське з додаванням екстазі в барі в Баварії, заявила в понеділок німецька прокуратура. Про це УНН пише з посиланням на dpa.
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Загиблому чоловікові було 52 роки, а решті від 33 до 52 років, повідомила поліція німецькому інформаційному агентству dpa.
"У ньому були речі, яких зазвичай немає у шампанському, - заявив старший прокурор Герд Шефер. - Він мав токсичний, отруйний ефект".
Шефер сказав, що токсикологічні тести показали, що отруйна речовина "у значній концентрації" у шампанському була екстазі, але поки що неясно, як наркотик потрапив у пляшку.
Поліція повідомила, що інцидент стався в суботу ввечері в баварському місті Вайден, невдовзі після того, як група людей замовила та розпила одну пляшку шампанського. Коли поліція прибула в бар, вони виявили людей із судомами, які лежали на підлозі, вісім з них довелося госпіталізувати.
52-річний чоловік помер невдовзі після госпіталізації. Розтин має бути проведено найближчим часом, повідомляє dpa.
Одна із госпіталізованих жертв змогла повернутися додому в понеділок, а поліція змогла допитати деяких інших, які ще перебували в лікарні.
Шефер повідомив, що є підозра у вбивстві з необережності, але не схоже, що отруєння було цілеспрямованим.