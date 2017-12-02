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"Шахтер" обыграл "Верес" в центральном поединке тура чемпионата Украины

"Шахтер" обыграл "Верес" в центральном поединке тура чемпионата Украины

Киев  •  УНН

 • 15661 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В центральном противостоянии 18-го тура лидер Премьер-лиги “Шахтер” принимал третью команду чемпионата “Верес”, передает корреспондент УНН.

Бернард потерял стопроцентный шанс изменить цифры на табло на 13 минуте. Прострел Исмаили мимо игроков “народного клуба” закончился ложным ударом Бернарда с нескольких метров до ворот. Штрафной в исполнении Ракицкого завершился сейвом Бандуры.

На старте второй 45-минутки Бернард заработал на себе нарушение в чужой штрафной, за что арбитр назначил пенальти. Удар с 11 метров реализовал Марлос — мяч от штанги вкатился в сетку. Быстрый контрвыпад “горняков” на 75 минуте увенчался финальным голом противостояния — Феррейра с первой попытки не пробил Бандура, но результативно сработал на добивании (2: 0).

Примечательно, что это вторая встреча соперников в течение недели. В первом противостоянии “оранжево-черных” разбили ровенчан в Кубке Украины (4: 0).

Добавим также, в активе “Шахтера” 42 балла и 1-я строчка чемпионата. “Верес” занимает 3-е место, но в “Олимпик” и “Ворсклы” одинаковое количество очков с ними (25) и по игре в запасе.

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