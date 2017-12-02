"Шахтар" здолав "Верес" у центральному поєдинку туру чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У центральному протистоянні 18-го туру лідер Прем’єр-ліги “Шахтар” приймав третю команду чемпіонату “Верес”, передає кореспондент УНН.
Бернард втратив стовідсотковий шанс змінити цифри на табло на 13 хвилині. Простріл Ісмаїлі повз гравців “народного клубу” закінчився хибним ударом Бернарда з кількох метрів до воріт. Штрафний у виконанні Ракицького завершився сейвом Бандури.
На старті другої 45-хвилинки Бернард заробив на собі порушення в чужій карній зоні, за що арбітр призначив пенальті. Удар з 11 метрів реалізував Марлос — м’яч від штанги вкотився у сітку. Швидкий контрвипад “гірників” на 75 хвилині увінчався фінальним голом протистояння — Факундо Феррейра з першої спроби не пробив Бандуру, але результативно спрацював на добиванні (2:0).
Примітно, що це друга зустріч суперників протягом тижня. У першому протистоянні “помаранчево-чорних” розбили рівнян у Кубку України (4:0).
Додамо також, в активі “Шахтаря” 42 бали та 1-й рядок чемпіонату. “Верес” посідає 3-тє місце, але в “Олімпіку” та “Ворскли” однакова кількість очок з рівнянами (25) і по грі в запасі.