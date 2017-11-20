"Шахтер" в составе 20 футболистов прибыл в Италию на матч с "Наполи"

На встречу с лидером итальянской Серии А Паулу Фонсека взял 20 футболистов:

вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;

защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Исмаили, Марсио Азеведо;

полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентиньо;

нападающие: Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Сообщается, что Сергей Кривцов и Максим Малышев тоже полетели в Неаполь. Игроки продолжают восстанавливаться после травм и не смогут помочь "горнякам" в будущем противостоянии.

Отметим, что вместе с первой командой в Италию также отправился "Шахтер" U19.

Добавим, что стартовый свисток арбитра встречи "Наполи" - "Шахтер" прозвучит 21 ноября в 21:45.

Напомним, словенская бригада арбитров будет работать на матче "Наполи" - "Шахтер".