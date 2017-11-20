"Шахтер" в составе 20 футболистов прибыл в Италию на матч с "Наполи"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Донецкий "Шахтер" завершил перелет в Неаполь, где в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встретится с местным ФК "Наполи", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
На встречу с лидером итальянской Серии А Паулу Фонсека взял 20 футболистов:
вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;
защитники: Богдан Бутко, Иван Петряк, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Исмаили, Марсио Азеведо;
полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентиньо;
нападающие: Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Сообщается, что Сергей Кривцов и Максим Малышев тоже полетели в Неаполь. Игроки продолжают восстанавливаться после травм и не смогут помочь "горнякам" в будущем противостоянии.
Отметим, что вместе с первой командой в Италию также отправился "Шахтер" U19.
Добавим, что стартовый свисток арбитра встречи "Наполи" - "Шахтер" прозвучит 21 ноября в 21:45.
Напомним, словенская бригада арбитров будет работать на матче "Наполи" - "Шахтер".