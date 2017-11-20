"Шахтар" у складі 20 футболістів прибув в Італію на матч з "Наполі"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Донецький "Шахтар" завершив переліт до Неаполя, де в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів зустрінеться із місцевим ФК "Наполі", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
На зустріч з лідером італійської Серії А Паулу Фонсека взяв 20 футболістів:
воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик;
захисники: Богдан Бутко, Іван Петряк, Іван Ордець, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Марсіо Азеведо;
півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентіньо;
нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Повідомляється, що Сергій Кривцов та Максим Малишев теж полетіли до Неаполя. Гравці продовжують відновлюватись після травм і не зможуть допомогти "гірникам" у майбутньому протистоянні.
Відзначимо, що разом із першою командою до Італії також вирушив "Шахтар" U19.
Додамо, що стартовий свисток арбітра зустрічі "Наполі" – "Шахтар" пролунає 21 листопада о 21:45.
Нагадаємо, словенська бригада арбітрів працюватиме на матчі "Наполі" – "Шахтар".