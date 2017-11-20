"Шахтар" у складі 20 футболістів прибув в Італію на матч з "Наполі"

На зустріч з лідером італійської Серії А Паулу Фонсека взяв 20 футболістів:

воротарі: Андрій Пятов, Микита Шевченко, Олег Кудрик;

захисники: Богдан Бутко, Іван Петряк, Іван Ордець, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Марсіо Азеведо;

півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентіньо;

нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Повідомляється, що Сергій Кривцов та Максим Малишев теж полетіли до Неаполя. Гравці продовжують відновлюватись після травм і не зможуть допомогти "гірникам" у майбутньому протистоянні.

Відзначимо, що разом із першою командою до Італії також вирушив "Шахтар" U19.

Додамо, що стартовий свисток арбітра зустрічі "Наполі" – "Шахтар" пролунає 21 листопада о 21:45.

Нагадаємо, словенська бригада арбітрів працюватиме на матчі "Наполі" – "Шахтар".