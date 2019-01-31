"Шахтер" праздновал волевую победу в спарринге над датчанами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Донецкий “Шахтер” продлил подготовку к возобновлению чемпионата Украины и Лиги Европы, проведя контрольную игру в Белеке против датского ФК “Хобро”, передает корреспондент УНН.
Все главные события противостояния прошли после часа игры. На 67 минуте суета в штрафной “горняков” привела к взятию ворот в исполнении Педерсена. Далее Виктору Коваленко удался шикарный удар — мяч по высокой траектории пролетел вратаря и прошел под перекладиной (1:1).
Победный гол в компенсированное время оформил Жуниор Мораес. Бразилец сыграл на дальней штанге после углового — 2:1.
Вашему вниманию состав “Шахтера”: Кудрик (Трубин, 62), Матвиенко (Хочолава, 70), Бондаренко (Болбат, 36), Малышев (к) (Кривцов, 62), Бутко (Исмаили, 70), Тотовицкий (Алан Патрик , 70), Майкон (Степаненко, 70), Соломон (Тайсон, 70), Мудрик (сикан, 46, Коваленко, 70), Нем (Марлос, 70), Кайоде (Мораес, 70).