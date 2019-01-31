"Шахтар" святкував вольову перемогу у спарингу над данцями

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Донецький “Шахтар” продовжив підготовку до поновлення чемпіонату України та Ліги Європи, провівши контрольну гру в Белеку проти датського ФК “Хобро”, передає кореспондент УНН.

Усі головні події протистояння пройшли після першої години гри. На 67 хвилині метушня у карному майданчику “гірників” призвела до взяття воріт у виконанні Педерсена. Далі Віктору Коваленку вдався шикарний удар — м’яч за високою траєкторію пролетів воротаря та пройшов під поперечиною (1:1).

Переможний гол в компенсований час оформив Жуніор Мораес. Бразилець зіграв на дальній стійці після кутового — 2:1.

До вашої уваги склад “Шахтаря”: Кудрик (Трубін, 62), Матвієнко (Хочолава, 70), Бондаренко (Болбат, 36), Малишев (к) (Кривцов, 62), Бутко (Ісмаїлі, 70), Тотовицький (Алан Патрік, 70), Майкон (Степаненко, 70), Соломон (Тайсон, 70), Мудрик (Сікан, 46, Коваленко, 70), Нем (Марлос, 70), Кайоде (Мораес, 70).

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