"Шахтар" святкував вольову перемогу у спарингу над данцями

Усі головні події протистояння пройшли після першої години гри. На 67 хвилині метушня у карному майданчику “гірників” призвела до взяття воріт у виконанні Педерсена. Далі Віктору Коваленку вдався шикарний удар — м’яч за високою траєкторію пролетів воротаря та пройшов під поперечиною (1:1).

Переможний гол в компенсований час оформив Жуніор Мораес. Бразилець зіграв на дальній стійці після кутового — 2:1.

До вашої уваги склад “Шахтаря”: Кудрик (Трубін, 62), Матвієнко (Хочолава, 70), Бондаренко (Болбат, 36), Малишев (к) (Кривцов, 62), Бутко (Ісмаїлі, 70), Тотовицький (Алан Патрік, 70), Майкон (Степаненко, 70), Соломон (Тайсон, 70), Мудрик (Сікан, 46, Коваленко, 70), Нем (Марлос, 70), Кайоде (Мораес, 70).