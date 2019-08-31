Мошенникам, представившимся доверенными лицами Президента, готовится вручение подозрения

Группе мошенников в составе четырех человек "готовится вручение уведомления о подозрении, представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения", указали в ГБР.

Также указано, что открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщил ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, группа мошенников в составе четырех человек, представляясь доверенными лицами Президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им денежные средства в сумме 570 тысяч долларов США за решение вопроса о назначении этого человека на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром".



