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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 14590 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114462 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125253 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116655 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122203 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126484 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151613 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150851 просмотра

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Мошенникам, представившимся доверенными лицами Президента, готовится вручение подозрения

Мошенникам, представившимся доверенными лицами Президента, готовится вручение подозрения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Группе мошенников, представившимся доверенными лицами Президента Украины и требовавшим 570 тысяч долларов от бывшего сотрудника государственной компании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром", готовится вручение уведомления о подозрении и избрание меры пресечения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

Группе мошенников в составе четырех человек "готовится вручение уведомления о подозрении, представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения", указали в ГБР.

Также указано, что открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщил ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос, группа мошенников в составе четырех человек, представляясь доверенными лицами Президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" передать им денежные средства в сумме 570 тысяч долларов США за решение вопроса о назначении этого человека на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром".

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