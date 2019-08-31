Шахраям, які представилися довіреними особами Президента, готується вручення підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Групі шахраїв, які назвалися довіреними особами Президента України та вимагали 570 тисяч доларів від колишнього співробітника державної компанії “Укрспецекспорт” за сприяння у його призначенні на керівну посаду в державний концерн “Укроборонпром”, готується вручення повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.
Групі шахраїв у складі чотирьох осіб "готується вручення повідомлення про підозру, подання до суду клопотання про обрання їм запобіжного заходу", вказали у ДБР.
Також вказано, що відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомив раніше заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, група шахраїв у складі чотирьох осіб, представляючись довіреними особами Президента, вимагали від колишнього співробітника ДП “Укрспецекспорт” передати їм грошові кошти у сумі 570 тисяч доларів США за вирішення питання про призначення цієї особи на керівну посаду до державного концерну “Укроборонпром”.