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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Сезон "хлопка" в Крыму: взрывы слышали в Севастополе и Балаклаве

Киев • УНН

 • 220847 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В оккупированном Крыму продолжается сезон "хлопка". Как сообщают пользователи соцсетей, взрывы слышали в Севастополе и Балаклаве, передает УНН.

Сезон "хлопка" в Крыму: взрывы слышали в Севастополе и Балаклаве

Детали

Как сообщают пользователи соцсетей, в Крыму прогремели два взрыва – один в Севастополе, а другой – в Балаклаве.

Так же есть предварительная информация, что "сработала ПВО".

Подконтрольная рф власть оккупированного Крыма информацию о "хлопке" не комментировала. 

Добавим

Ранее сообщалось, что в Севастополе начали проверять укрытия.

В последние дни в Крыму и Севастополе произошла серия взрывов. Российские власти заявили о сбитии беспилотников и работе ПВО, но никаких подтверждений своих слов не предоставили. Пользователи соцсетей публиковали видео, вероятно, работы российского ПВО.

Украинские Национальные Новости

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