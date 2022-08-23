Сезон "хлопка" в Крыму: взрывы слышали в Севастополе и Балаклаве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В оккупированном Крыму продолжается сезон "хлопка". Как сообщают пользователи соцсетей, взрывы слышали в Севастополе и Балаклаве, передает УНН.
Детали
Как сообщают пользователи соцсетей, в Крыму прогремели два взрыва – один в Севастополе, а другой – в Балаклаве.
Так же есть предварительная информация, что "сработала ПВО".
Подконтрольная рф власть оккупированного Крыма информацию о "хлопке" не комментировала.
Добавим
Ранее сообщалось, что в Севастополе начали проверять укрытия.
В последние дни в Крыму и Севастополе произошла серия взрывов. Российские власти заявили о сбитии беспилотников и работе ПВО, но никаких подтверждений своих слов не предоставили. Пользователи соцсетей публиковали видео, вероятно, работы российского ПВО.