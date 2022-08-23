Сезон "хлопка" в Крыму: взрывы слышали в Севастополе и Балаклаве

Детали

Как сообщают пользователи соцсетей, в Крыму прогремели два взрыва – один в Севастополе, а другой – в Балаклаве.

Так же есть предварительная информация, что "сработала ПВО".

Подконтрольная рф власть оккупированного Крыма информацию о "хлопке" не комментировала.

Добавим

Ранее сообщалось, что в Севастополе начали проверять укрытия.

В последние дни в Крыму и Севастополе произошла серия взрывов. Российские власти заявили о сбитии беспилотников и работе ПВО, но никаких подтверждений своих слов не предоставили. Пользователи соцсетей публиковали видео, вероятно, работы российского ПВО.