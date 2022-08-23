Сезон "бавовни" у Криму: вибухи чули у Севастополі та Балаклаві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В окупованому Криму триває сезон "бавовни". Як повідомляють користувачі соцмереж вибухи чули в Севастополі та Балаклаві, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють корисувачі соцмереж, у Криму пролунали два вибухи - один у Севастополі, а інший - у Балаклаві.
Так само є попередня інформація, що "спрацювала ППО".
Підконтрольна рф влада окупованого Криму інформацію про "бавовну" не коментувала
Додамо
Раніше повідомлялося, що у Севастополі почали перевіряти укриття.
Останніми днями у Криму та Севастополі сталася серія вибухів. Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.