Сезон арбузов: эксперт прогнозирует уменьшение предложения на рынке через 10-15 дней
Киев • УНН
Эксперт сообщает о значительном снижении цен на арбузы - на 35% по сравнению с прошлым годом. Советует покупать сейчас, поскольку через 10-15 дней предложение на рынке существенно уменьшится.
В Украине фиксируют значительное снижение цен на арбузы - на 35% по сравнению с прошлым годом, при этом через 10-15 дней предложение на рынке существенно уменьшится, высказал мнение в эфире КИЕВ24 член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет УНН.
Детали
"Мы имеем сейчас чрезвычайно большое предложение. Сезон арбуза заканчивается, точно. И по погоде это уже видно, и по предложениям. Поэтому, я думаю, что кто хочет полакомиться, лучше спешите уже. Потому что сейчас есть чрезвычайно выгодное время. Еще дней, наверное, 10-15, и арбузов на рынке будет намного меньше", - сказал Пендзин.
При этом он отметил, что в Украине есть и импортные арбузы.
"Так что в этой ситуации имеем такую картинку, которая привела к тому, что, действительно, на 35% цены на арбуз упали против прошлого года", - отметил эксперт.
Напомним
Цены на арбузы в Украине упали на 30% из-за увеличения предложения. Стоимость в начале августа составляла 3-8 грн/кг, что на 60% ниже, чем в прошлом году.