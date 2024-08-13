Сезон арбузов: эксперт прогнозирует уменьшение предложения на рынке через 10-15 дней

В Украине фиксируют значительное снижение цен на арбузы - на 35% по сравнению с прошлым годом, при этом через 10-15 дней предложение на рынке существенно уменьшится, высказал мнение в эфире КИЕВ24 член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет УНН.

Детали

"Мы имеем сейчас чрезвычайно большое предложение. Сезон арбуза заканчивается, точно. И по погоде это уже видно, и по предложениям. Поэтому, я думаю, что кто хочет полакомиться, лучше спешите уже. Потому что сейчас есть чрезвычайно выгодное время. Еще дней, наверное, 10-15, и арбузов на рынке будет намного меньше", - сказал Пендзин.

При этом он отметил, что в Украине есть и импортные арбузы.

"Так что в этой ситуации имеем такую картинку, которая привела к тому, что, действительно, на 35% цены на арбуз упали против прошлого года", - отметил эксперт.

Напомним

Цены на арбузы в Украине упали на 30% из-за увеличения предложения. Стоимость в начале августа составляла 3-8 грн/кг, что на 60% ниже, чем в прошлом году.