Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа

Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном

Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины. Они также обсудили подготовку к предстоящей украинско-американской конференции по производству вооружений в Вашингтоне.