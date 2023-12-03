Северная Каролина признала Голодомор геноцидом украинского народа
Губернатор штата Северная Каролина Рой Купер объявил 25 ноября Днем памяти жертв Голодомора в Северной Каролине, признавая 90-ю годовщину геноцида украинцев.
Завтра пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" откроют для пустых грузовиков
Начиная с 4 декабря, Украина откроет границу Угринов-Долгобичув для пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность на украинско-польской границе.
"Лыжный экспресс" возвращается: на праздники в Украине запустят поезд до курортного Славского
Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №743 из Киева в Славское с 21 декабря, билеты на него открыты в продаже с 3 декабря. С 10 декабря маршрут включает остановку в Будапеште и Вене.
Обсудили поддержку Украины и конференцию по производству оружия: Ермак провел переговоры с Салливаном
Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Украины, обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины. Они также обсудили подготовку к предстоящей украинско-американской конференции по производству вооружений в Вашингтоне.
Пограничники задержали восьмерых мужчин, которые хотели пересечь украинско-словацкую границу
Украинские пограничники задержали восьмерых мужчин, в том числе организатора, при попытке незаконного пересечения границы со Словакией. Все задержанные - граждане Украины из разных регионов.
Великобритания направит в Газу самолеты-разведчики для поиска заложников
Великобритания разместит невооруженные разведывательные самолеты над Газой, чтобы помочь в освобождении британских заложников, которых удерживает ХАМАС.
По Украине снова распространяется масштабная воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о взлете МиГ-31К в рф
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщения о взлете МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал", с российского аэродрома в Моздоке.
Дефицита электричества нет, плановые отключения не предвидятся - Минэнерго
В Украине нет дефицита электроэнергии и ограничений потребления, несмотря на временные отключения, вызванные неблагоприятными погодными условиями, техническими проблемами и необходимыми ремонтными работами.
Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб 78-летний мужчина
В селе Садовое на Херсонщине в результате российского обстрела погиб 78-летний мужчина.
В Киевском следственном изоляторе прокомментировали ситуацию относительно якобы избиения Дубинского
Киевский следственный изолятор сотрудничал с органами власти в расследовании предполагаемого избиения Александра Дубинского, медицинские осмотры показали, что потребность в госпитализации отсутствует, а факт избиения не подтвердился.