Сервисные центры МВД временно приостановили предоставление некоторых регистрационных услуг

ukenru
Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип
09:45 • 102034 просмотра

Эксперты КНИИСЭ осматривают места падений сбитых российских ракет в Киеве и определяют их тип

Эксклюзив
Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ
07:00 • 129939 просмотра

Известный офтальмолог обменивает картины на дроны и материалы для реконструкции лиц военных: как искусство помогает ВСУ

Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
 • 157469 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 181254 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 248725 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 162078 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 144541 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 156949 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 151276 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 134300 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

В Херсоне возросло количество пострадавших от обстрела: появился третий раненый

 • 135822 просмотра
В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

В Киеве работает противовоздушная оборона из-за угрозы ракетного удара

 • 137788 просмотра
Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

Потери террористической страны за сутки: ВСУ уничтожили 2200 оккупантов

05:11 • 137459 просмотра
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

07:20 • 153460 просмотра
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

08:19 • 134234 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 248786 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 171876 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 191269 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 198645 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 211186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

10:31 • 44660 просмотра
Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

Эппл Мартин вызвала сенсацию на Бали дебютанток: фронтмен Coldplay признался, что никогда не представлял себя на этом событии

08:19 • 134234 просмотра
У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

У "Теории большого взрыва" будет новый спин-офф: определилась творческая команда

07:20 • 153460 просмотра
Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

 • 117030 просмотра
Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

 • 118430 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Сервисные центры МВД временно приостановили предоставление некоторых регистрационных услуг

Сервисные центры МВД временно приостановили предоставление некоторых регистрационных услуг

Киев  •  УНН

 • 7542 просмотра

Read in English

С 20 декабря из-за сбоя в работе госреестров приостановлено предоставление услуг, связанных со сменой владельца транспортных средств. Первая регистрация авто, установка ГБО и другие базовые услуги остаются доступными.

В связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров сервисные центры МВД с 20 декабря  приостанавливают  предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанных со сменой владельца. Об этом в пятницу сообщили в СЦ МВД, передает УНН

Как сообщается, временно приостановлено предоставление таких услуг с транспортом: 

- по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Дію;

-по договору дарения, мены, по наследству

- по договору лизинга, биржевой сделке;

- выбраковка.

В то же время остаются доступным услуги:

- первая регистрация транспортных средств (новых и ввезенных из-за рубежа);

- установка ГБО;

- замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;

- экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

- замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

- назначение надлежащего пользователя.

IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает - сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг. 

Напомним

Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.

Как указал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, кибератаку на государственные реестры Украины осуществили хакеры, связанные с главным управлением генерального штаба вооруженных сил россии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоТехнологии
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины