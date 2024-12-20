Сервисные центры МВД временно приостановили предоставление некоторых регистрационных услуг
Киев • УНН
С 20 декабря из-за сбоя в работе госреестров приостановлено предоставление услуг, связанных со сменой владельца транспортных средств. Первая регистрация авто, установка ГБО и другие базовые услуги остаются доступными.
В связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров сервисные центры МВД с 20 декабря приостанавливают предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанных со сменой владельца. Об этом в пятницу сообщили в СЦ МВД, передает УНН.
Как сообщается, временно приостановлено предоставление таких услуг с транспортом:
- по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦНАПе и через Дію;
-по договору дарения, мены, по наследству
- по договору лизинга, биржевой сделке;
- выбраковка.
В то же время остаются доступным услуги:
- первая регистрация транспортных средств (новых и ввезенных из-за рубежа);
- установка ГБО;
- замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
- экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
- замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
- назначение надлежащего пользователя.
IT-специалисты компетентных служб работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает - сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг.
Напомним
Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.
Как указал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, кибератаку на государственные реестры Украины осуществили хакеры, связанные с главным управлением генерального штаба вооруженных сил россии.